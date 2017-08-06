Türkiye'nin bazı bölgeleri sıcaktan kavrulurken bazı bölgeler sağanak yağışa teslim oldu. Ankara, Aydın, Antalya ve Konya gibi 12 ilde şiddetli yağış nedeniyle evleri su bastı, araçlar hasar gördü.

Meteoroloji işleri genel müdürlüğünün uyarısına rağmen 12 il yağmura ve fırtınaya teslim oldu.



Görüntülerin adresi Ankara... Mamak ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak hayatı felç etti. Şiddetini giderek arttıran sağanak, Hatip Çayı'nın taşmasına neden oldu. Ankara-Samsun Karayolunu kaplayan sel, trafiği olumsuz etkiledi. Lalahan, Ortaköy, Gökçeyurdu Mahallerinde de çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.



Aydın'da sağanaktan nasibini aldı. Yağmur yarım saat sürdü ama verdiği hasar büyük oldu. 7 Eylül Mahallesi alt geçidinde bir vatandaş mahsur kaldı. Çok araç suya gömüldü.



Antalya'nın Elmalı ilçesinde sağanak nedeniyle oluşan sel, tarım arazileri ve seraları vurdu. Kışla, Yalnızdam ve Eskihisar mahallelerinde belediye ekipleri, molozlarla yüzünden kapanan yolları açmak için yoğun çaba sarf etti.



Kırşehir'de ise sağanak arı kovanlarını vurdu. Kentte 200 kovandan 100'ü sele kapıldı. 130 bin civarında arı telef oldu.



Yağmur Kütahya'da da hayatı olumsuz etkiledi. 20 dakika süren yağmur yüzünden Fuatpaşa, Gaybi Efendi ve Fatih Mahallelerindeki ev ve iş yerlerini su bastı.



Konya'da da benzer görüntüler vardı. Köprü ve alt geçitleri su bastı, vatandaşlar araçlarında mahsur kaldı. Bazı vatandaşlar araçlarının camlarını açarak dışarı çıkabildi.





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