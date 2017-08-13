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13 Ağustos 2017 Manisa Akhisar'da deprem (Son depremler)

Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 11.51'de 4,1 büyüklüğünde deprem oldu

13 Ağustos 2017 Manisa Akhisar'da deprem (Son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde deprem oldu.

Depremin saat 11.51'de meydana geldiği belirtildi.

Depremin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi tarafından 4,1 olarak, AFAD tarafından da 3,9 olarak açıklandı.

Yerin 8,5 kilometre derinliğinde olan deprem ilçede panik yarattı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Manisa #akhisar #deprem
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