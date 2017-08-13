Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 11.51'de 4,1 büyüklüğünde deprem oldu

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde deprem oldu.



Depremin saat 11.51'de meydana geldiği belirtildi.



Depremin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi tarafından 4,1 olarak, AFAD tarafından da 3,9 olarak açıklandı.



Yerin 8,5 kilometre derinliğinde olan deprem ilçede panik yarattı.



ulusal.com.tr