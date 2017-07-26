KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde sıcak hava nedeniyle pencerenin kenarına oturan 13 yaşındaki Simay S., dengesini kaybederek 13'üncü katta bulunan daireden düşerek öldü.

Olay dün gece saatlerinde, Gebze Kirazpınar Mahallesi'nde meydana geldi.



Apartmanın 13'üncü katında oturan Simay S., iddiaya göre sıcak hava nedeniyle açtığı pencerenin kenarına oturdu.



Küçük kız, bir anda dengesini kaybederek pencereden düştü. Gözlerinin önünde kızlarının düştüğünü gören ailesi şoke oldu.



Olay yerine gelen 112 Acil ekibi Simay S.'nin öldüğünü belirledi.



Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Simay S.'nin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.