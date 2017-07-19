Batman’da serinlemek ve balık tutmak isteyen iki kardeş, bir kuzenlerini de yanına alarak çay kenarına indi. Ağabeyleri kıyıda otururken çaya giren kuzenler, bir anda gözden kayboldu. Arama çalışmalarıyla kuzenlerden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Batman’da sıcak havalardan bunalan üç genç serinlemek için çay kenarına indi. Ancak, gençlerden ikisi aniden gözden kayboldu. Arama ekipleri, kuzenlerden birinin cansız bedenine ulaştı.



Olay dün öğlen saatlerinde yaşandı. 19 ve 14 yaşlarındaki Emrullah ve Ercan kardeşler ile 17 yaşındaki kuzenleri Serkan Kurum, balık tutmak ve serinlemek için dün öğle saatlerinde Batman Çayı’na gitti.



Ancak bir süre sonra küçük kardeş Ercan ve kuzeni Serkan, kayıplara karıştı.



Haberi alan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi dalgıç ekipleri, AFAD, polis ve vatandaşlar gençler için çayda arama kurtarma çalışmaları başlattı.



Havanın kararmasıyla ara verilen arama çalışmaları sabahın erken saatleriyle yeniden başladı. İlk üzücü haber 14 yaşındaki Ercan Eripek’ten geldi. Ekipler Ercan’ın cansız bedenine ulaştı.



Eripek’in cesedi Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, 17 yaşındaki kuzeni Kurum’un arama çalışmalarına devam ediliyor.



ulusal.com.tr