İKİ AY TEKERLEKLİ SANDALYEYE MAHKUM KALDIKaynak: DHA
Darbe girişiminin yaşandığı gece tatil için gittiği memleketi Sivas’tan uçakla İstanbul’a dönen Selçuk Çağrı İşçan, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan, Sultangazi ilçesindeki evine gitmek için otobüse binmişti. Ancak Boğaziçi Köprüsü'nde darbeci askerlerle karşılaşan otobüs durunca, yolcular aşağı inmişti. Bu sırada açılan ateş sırasında daha ne olduğunu tam olarak anlayamayan Selçuk Çağrı İşcan bacaklarından vurularak yaralanmıştı. Ambulansın yanına kadar sürünerek giden Selçuk Çağrı İşcan kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmıştı. Yaklaşık iki ay boyunca tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Selçuk Çağrı İşcan, daha sonra tekrar yürüyebilmişti.
BİR YIL ÖNCE ASKERLER TARAFINDAN VURULDUĞU GÜN EVLENİYOR
Gazi Selçuk Çağrı İşcan, yaralanmasından tam bir yıl sonra 15 Temmuz'da, yarın nişanlısı Sinem Dinç'le evleniyor. Vurulmadan bir hafta önce sözlendikleri öğrenilen çiftin düğünleri Sultangazi İlçesinde bir düğün salonunda yapılacak. İşcan "15 Temmuz benim için çok anlamlı bir gün, benim en özel günüm daha da anlamlı bir hale gelmesi için düğün tarihimi bu güne aldım” dedi. Bugün böyle bir şey yaşansa hiç gözümü kırpmadan yine çıkarım ifadelerini kullanan İşcan; “Allah bu millete bir daha böyle olaylar yaşatmasın” şeklinde konuştu.
FETÖ Terör Örgütü‘nün hain darbe girişimi sırasında, İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler köprüsünde yaralanan gazi Selçuk Çağrı İşcan (27), bir yıl sonra aynı tarihte evleniyor. Selçuk Çağrı İşcan FETÖ’cü hainlerin 15 Temmuz gecesi kalkıştığı darbe girişimi sırasında Boğaz köprüsünde ayaklarından vurularak yaralanmıştı. İşcan 2 ay tekerlekli sandalyeye mahkum olduktan sonra tekrar yürümeye başlamıştı.
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