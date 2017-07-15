15 Temmuz Şehitler Köprüsü, anma etkinlikleri sebebiyle saat 12.00 itibarıyla araç trafiğine kapatıldı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, anma etkinlikleri sebebiyle saat 12.00 itibarıyla araç trafiğine kapatıldı



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi tarafından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılacak etkinlikler kapsamında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlara dair şu açıklama yapılmıştı:



15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılması planlanan etkinlikler kapsamında 15 Temmuz Cumartesi Günü saat 12.00'den (öğlen) itibaren etkinlik bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar aşağıda belirtilmiştir:



• O-1 Güney Otoyolu Esentepe otobüs duraklarından kapatılarak trafik akışı Büyükdere Caddesi’ne ve Beşiktaş ayrımlarına yönlendirilmek suretiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne trafik akışı verilmeyecektir.



Alternatif: Avrupa yakasından Anadolu yakası istikametine gitmek isteyen araç sürücüleri, Sarıyer-Levent ayrımından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü ve Beşiktaş ayrımlarından sahil yolunu takip ederek Avrasya Tüneli’ni kullanabilirler.

• Kuzey transit yoldan gelen trafik akışı, TEM Çamlıca bağlantı yolu Ataşehir yanyola verilecek, yanyola verilen trafik akışı Ataşehir ayrımlarına yönlendirilerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine trafik akışı verilmeyecektir.



Alternatif: Anadolu yakasından Avrupa yakasına gitmek isteyen araç sürücüleri, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü – Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli’ni kullanabilirler.



• D-100 Kuzey Karayolu ile Kadıköy Uzunçayır istikametinden gelen trafik akışı güney Çamlıca TEM bağlantı yolu (Sabiha Gökçen Havalimanı Ayrımları)’na yönlendirilerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne trafik akışı verilmeyecektir.



Alternatif: Anadolu yakasından Avrupa yakasına gitmek isteyen araç sürücüleri, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli’ni kullanabilirler.



• Kısıklı Caddesi’nden (Altunizade Köprüsü üzerinden) D-100 kuzey ve güneye katılım kapatılacaktır.



Alternatif: Kısıklı Caddesi – Nuhkuyusu Caddesi – D100



• Mahir İz Caddesi – Altunizade Köprüsü Girişi - Kısıklı istikameti kapatılacaktır.



Alternatif: D-100 güney yolu



• Tophanelioğlu Caddesi ile Fahrettin Kerim Gökay Caddesi kavşağından tünel istikameti D-100 kuzey katılımı kapatılacaktır.



Alternatif: D-100 güney yol



• Şile yolu Libadiye Kavşağı’ndan Vecdi diker Tüneli istikameti kapatılacaktır.



Alternatif: Libadiye Kavşağı



• Üsküdar Oymacı Sokak ile Kuşbakışı Caddesi kavşağından Gümüşyolu ve Kuşbakışı Caddesi istikametine kapatılacaktır.



Alternatif: Oymacı Sokak – Kısıklı Caddesi



• Üsküdar Gümüşyolu Caddesi ile Kuşbakışı Caddesi kavşağından Gümüşyolu ve Kuşbakışı Caddesi istikametine kapatılacaktır.



Alternatif: İcadiye Bağlarbaşı Caddesi – Kısıklı Caddesi



• Beylerbeyinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kuzey katılımı kapatılacaktır.



Alternatif: Üsküdar sahilyolu – Fatih Sultan Mehmet Köprüsü



• Batı Ataşehir Botanik Bahçesi’nden Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü istikametine katılım kapatılacaktır.



Alternatif: Çevreyolu güney yol – TEM Otoyolu



• D-100 kuzey yol Altunizade Köprüsü’ne katılım Millet Parkı istikameti kapatılacaktır.



Alternatif: Kısıklı Caddesi



• Alemdağ Caddesi ile Ferah Caddesi kavşağı Kısıklı istikameti kapatılacaktır.



Alternatif: Alemdağ Caddesi – Bosna Bulvarı – Sütçü İmam Caddesi



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