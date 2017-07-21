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15 Temmuz’un sembol fotoğrafını üç boyuta taşıdılar

KAĞITHANE Belediyesi Ortabayır Yaşam Beceri Atölyesi’nde eğitim gören kursiyerler, 15 Temmuz Darbe Girişimi gecesi vatan savunması için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne giden baba ile kızının sembolleşen fotoğrafını, kağıt rölyef çalışmasıyla 3 boyuta taşıdı.

15 Temmuz’un sembol fotoğrafını üç boyuta taşıdılar

Yaz aylarını Kağıthane Belediyesi Yaşam Beceri Atölyeleri’ndeki çeşitli kurslara katılarak değerlendiren öğrenciler, 15 Temmuz Destanı’nı unutturmamak için örnek bir çalışmaya imza attı.Görsel Sanatlar Öğretmeni Gülşah Kendirkıran ile çok etkilendikleri ‘Köprüye yürüyen baba ile kızı’ fotoğrafını rölyef çalışmasıyla 3 boyutlu hale getiren öğrenciler, çalışmayı 2 ders saatinde tamamladı.

"İNŞALLAH BÖYLE BİR OLAY BİR DAHA YAŞANMAZ"

15 Temmuz Darbe Girişimi Gecesi hainlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Muharrem Kerem Yıldız’ın akrabası olan kursiyer Emine Berru Ertaş, çalışmayı yaparken 15 Temmuz şehitlerini düşündüklerini söyledi. Darbe akşamı üstlerinden 2 kez F-16 uçağının geçtiğini anımsatan Ertaş, o gece şehit Yıldız ile babasının köprüye birlikte gittiğini ifade ederek, “Babam, Muharrem Kerem Yıldız vurulunca onu ambulansa taşımış. Biz, Yıldız ile akraba olduğumuzu sonradan öğrendik. O kurşun babama da isabet edebilirdi. 15 Temmuz gecesi çok değişik duygular içerisindeydim. Bu fotoğraf beni çok etkilemişti. Çalışmayı arkadaşlarımla birlikte yaparken anlatılmaz duygular içerisindeydik” dedi.

Kursiyerlerden Hamit Yılmaz da 15 Temmuz Darbe Girişimi ve kazanılan zaferi asla unutmayacaklarını kaydetti.Yılmaz, çalışma esnasında duygu dolu anlar yaşadıklarını belirterek, “O fotoğrafta yer alanlar ben ve babam ya da babam ile kız kardeşim de olabilirdi. İnşallah böyle bir olay bir daha yaşanmaz” diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #15 temmuz #yaşam beceri
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