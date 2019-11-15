15 yıl aradan sonra yeniden toplandı

15 yılın ardından tekrar toplandı. Türkiye'nin üretim yolu haritası tartışıldı. Uzmanlar da çözüm önerilerini anlattı.

En son 2004 yılında toplanan Tarım ve Orman Şurası'nın 3'üncüsü Ankara'da yapıldı. Şuraya, demokratik kitle örgütleri ile üretici kesimden temsilciler katıldı. Buluşmada Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yer aldı. Pakdemirli, toplantının önümüzdeki 25 yıla ışık tutacağını ifade etti. Üretimin daha fazla destekleneceğini belirtti.

Ziraatçılar tarım politikalarının ve 5 yıllık planlamanın yapılacağı toplantıyı Ulusal Kanal'a değerlendirdi.

Üreticinin yaşadığı zorlukları anlatan uzmanlar, hükümete çözüm önerileri de sundu.

ulusal.com.tr