Olay, sabah saatlerinde Paşabağı Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlaya çalışmaya gidenler, yol kenarında kanlar içerisinde hareketsiz yatan genci görüp, durumu polis ve sağlık görevlilerine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri, gencin boğazının kesilerek öldürüldüğünü belirledi. Polisler tarafından yapılan incelemede Mehmet Emin Bulut’a ait olduğu saptanan ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Cinayet bürosu polisleri, dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla buluşmak için evden çıktığını öğrendikleri Mehmet Emin Bulut’un öldüren kişi ya da kişilerin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.
ŞANLIURFA’da 17 yaşındaki Mehmet Emin Bulut’un boğazı kesilmiş halde yol kenarında cesedi bulundu.
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