1720 polisle dev operasyon

Emniyet harekete geçti, bin 720 polisle uyuşturucu operasyonu başlatıldı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu satıcılarına karşı 19 Kasım’da operasyon başlattı.

Bin 720 polisin katılımıyla yapılan operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler de destek verdi. Helikopterle havadan tarama desteğiyle yapılan operasyonda 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Dedektör köpek “Unix”in de kullanıldığı operasyon kapsamındaki bazı evlerin güvenlik kamerasıyla kontrol edildiği tespit edildi. Vatan, Akdere, Beybahçe ve Fırat mahallelerinde yapılan operasyon kapsamında sokakların tamamının girişlerinde arama yapıldığı belirtildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapıldığına dair ipuçlarına ulaşılan adreslerde bazı şüpheliler gözaltına alınırken, ekiplerin adreslerdeki aramaları sürüyor.

ulusal.com.tr