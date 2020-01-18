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18 yaşındaki Baki Can Hayta tamirhanedeki otomobilde ölü bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir genç, tamirhanedeki otomobilde ölü bulundu.

YURT 01.01.2020, 12:17
18 yaşındaki Baki Can Hayta tamirhanedeki otomobilde ölü bulundu

Taşyaka Mahallesi Sanayi Sitesi'ndeki tamirhanede çalışan Baki Can Hayta'nın (18) iş yerindeki otomobilin içerisinde hareketsiz yattığın fark edenler, sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Hayta'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yapılan incelemelerin ardından Hayta'nın cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA
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