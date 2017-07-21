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18 yaşındaki Furkan'ı öldürenlere 18'er yıl hapis

IĞDIR'da 2,5 yıl önce dürümcüde çalışanlar arasında kız yüzünden çıkan kavgada 19 yaşındaki Furkan Balta'yı bıçaklayarak öldürmekle suçlanan 19 yaşındaki Yusufcan Yıldız ve 23 yaşındaki Abdulkadir İvgen'e yerel mahkemenin verdiği ömürboyu hapis cezası Erzurum İstinaf Mahkemesi 1'nci Ceza Dairesi'nce, 'eylemin haksız tahrik altında işlendiği' belirtilerek 18 yıla indirildi. Karara itiraz eden 36 yaşındaki Anne Şahide İktu, "Katiller 3 -5 yıl sonra ellerini kollarını sallayarak dolaşacak. Bu mu adalet?" dedi.

18 yaşındaki Furkan'ı öldürenlere 18'er yıl hapis

Olay, 23 Kasım 2015 günü kent merkezinde Vali Konağı'nın hemen yanındaki sokakta meydana geldi. Bağlar Mahallesi'nin Valiyolu Caddesi'ndeki bir dürümcüde çalışan üç genç arasında kız yüzünden tartışma çıktı. İş yerinin kapanmasından sonra Vali Konağına doğru yürüyen gençler bu nedenle kavgaya tutuştu. Olayda kalbine aldığı bıçak darbeleri ile Furkan Balta ağır yaralandı. Devriye gezen polisler tarafından bulunan Balta, aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşları Kadir ve Yusufcan'ın kendisini bıçakladığını söyledi. Ambulansla hastaneye kaldırılmak istenen Furkan Balta, yolda hayatını kaybetti. Cinayete karışan Abdulkadir İvgen ve Yusufcan Yıldız tutuklandı. 

İSTİNAF MAHKEMESİ CEZAYI İNDİRDİ

Iğdır Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada, birlikte çalıştıkları Furkan Balta'yı kasten öldürmek suçundan Abdulkadir İvgen ile Yusufcan Yıldız, ömürboyu hapis cezasına mahkum edildi. Yerel mahkemenin verdiği karar Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nde görüşüldü. 1'inci Ceza Dairesi, 12 Temmuz 2017'de verdiği kararda , Yusufcan Yıldız ve Abdulkadir İvgen'in eylemi haksız tahrik altında işlediğini kabul ederek cezada asgari hadden indirime gitti ve sanıkları 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.

ANNEDEN KARARA TEPKİ

Erzurum'da yaşarken eşinden ayrılarak 2005 yılında 4 çocuğuyla birlikte memleketi Iğdır'a yerleşen ve Iğdır Devlet Hastanesinde temizlik işlerinde çalışan anne Şahide İktu (36), verilen cezaya itiraz etti. Yargıtay'da karara itiraz edeceklerini belirten acılı anne Şahide İktu, "Oğlumun geleceğini kararttılar. Canice 22 yerinden bıçakladılar. Oğlum, toprağın altında çürüyor. Katilleri ise 3- 5 yıl sonra ellerini kollarını sallayarak dolaşacak. Bu mu adalet? Bu olayın peşini bırakmayacağım. Gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gideceğim" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Iğdır #FURKAN BALTA #adalet
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