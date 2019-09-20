Herşeyden üstün tuttukları vatan için kimi gözünü, kimi kolunu, kimi bacağını kaybetti. Ve dahası bir kez olsun pişman olmadılar. Bugün 19 Eylül. Vatan müdafaası için canları pahasına savaşan kahraman gazilerimizin günü… Yurdun dört bir yanında törenler düzenlendi. Törenlerin ilk adresi Anıtkabir oldu. Ankara Valisi Vasip Şahin ve berberindeki gaziler Ata'nın huzuruna çıktı. İşte yurttan Gaziler Günü kutlamaları…

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