Diyarbakır'dan Aydın'a, Muş'tan Ordu'ya, Bitlis'ten Ankara'ya… 19 Eylül Gaziler Günü tüm yurtta coşkuyla kutlandı.
Törenlerin ilk adresi Anıtkabir'di. Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığındaki heyet Ata'nın huzuruna çıktı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Şahin, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
Törenlerin bir diğer adresi Ankara Ulus Meydanı oldu. Atatürk Heykeli'ne çelenk konulmasının ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Şükrü Tandoğan bir konuşma yaptı. Tandoğan terörle mücadeledeki kararlılığa dikkat çekti.
Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Bitlis, Van ve Bingöl gibi birçok kentte de Atatürk Anıtı önünde protokol üyelerinin katılımıyla törenler yapıldı.
Bir tören de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca düzenlendi. Törende bakanlık tarafından kamu kurumlarına şehit yakını ve gazi ataması yapıldı.
ulusal.com.tr
Herşeyden üstün tuttukları vatan için kimi gözünü, kimi kolunu, kimi bacağını kaybetti. Ve dahası bir kez olsun pişman olmadılar. Bugün 19 Eylül. Vatan müdafaası için canları pahasına savaşan kahraman gazilerimizin günü… Yurdun dört bir yanında törenler düzenlendi. Törenlerin ilk adresi Anıtkabir oldu. Ankara Valisi Vasip Şahin ve berberindeki gaziler Ata'nın huzuruna çıktı. İşte yurttan Gaziler Günü kutlamaları…
Diyarbakır'dan Aydın'a, Muş'tan Ordu'ya, Bitlis'ten Ankara'ya… 19 Eylül Gaziler Günü tüm yurtta coşkuyla kutlandı.