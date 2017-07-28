SAMSUN’un Vezirköprü İlçesi’nde otomobilde alkol alan 3 arkadaştan 2’si hayatını kaybetti. Jandarma ölüm nedenleriyle ilgili soruşturma başlattı.

Olay, Samsun’un Vezirköprü İlçesi Karkucak Mahallesi’nde meydana geldi.



İnşaatlarda boyacılık yapan Ali Kökkurt (28), Adem Öztürk (23) ve Enes Kandemir (22), 55 HP 225 plakalı otomobilin içerisinde alkol alıp birlikte uyudular.



Sabah uyanan Enes Kandemir arkadaşlarının hareketsiz halde bulunca otomobiliyle hastaneye götürdü.



Otomobilin içerisinde yapılan kontrollerde Ali Kökkurt ve arkadaşı Adem Öztürk’ün öldükleri tespit edildi.



Cesetler otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.



Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheli Enes Kandemir verdiği ifadesinde arkadaşlarıyla birlikte otomobil içerisinde alkol aldıklarını ve daha sonra uyduklarını söyledi. Yapılan soruşturma sırasında ölenlerden Ali Kökkurt'un 15 gün önce evlendiği belirlendi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.