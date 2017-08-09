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200 kişilik geçici işe 6 bin 280 başvuru

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde, İŞKUR tarafından Toplum Yararına Çalışma Projesi kapsamında açılan 200 kişilik geçici işe 6 bin 280 kişi başvurdu.

200 kişilik geçici işe 6 bin 280 başvuru

Asgari ücretle, 5 ay süreyle sözleşmeli çalıştırılacak geçici çileri belirlemek için İsmet Alkan Anadolu Lisesi önünde kura çekimi yapıldı.

Hakkari İŞKUR temsilcilerinden Mehmet Hasan Balin ve Kerevan Açar’ın gerçekleştirdiği kura çekiminde 80’i kadın toplam 200 kişi 5 ay süreli iş imkanına kavuştu.

İş olanağına kavuşanlardan 10’u Esendere Belediyesi'nde 190'ı ise Yüksekova Belediyesi'nde  istihdam edilecek. Yapılan kura çekiminde adı çıkan vatandaşların yüzü gülerken, adını göremeyenler ise üzüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Hakkari #Yüksekova #işkur #geçici #iş
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