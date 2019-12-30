2020 yılında hangi günler resmi tatil ilan edildi?
2020 dini ve milli bayramlar hangi güne denk geliyor? Hangi günler tatil yapılacak? Tatil günleri kimleri kapsıyor?
2020 yılının resmi tatilleri öğrencileri ve kamu dairelerinde çalışan vatandaşları etkiliyor. Özel sektörde çalışanlar için zorunlu tatil uygulaması bulunmuyor.
Yeni yılın tatil günleri :
1 Ocak 2020 Yılbaşı: Çarşamba
23 Nisan 2020 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Perşembe
1 Mayıs 2020 Emek ve Dayanışma Günü: Cuma
19 Mayıs 2020 Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: Salı
23 Mayıs 2020 Ramazan Bayramı Arifesi: Cumartesi (Yarım Gün)
24-25-26 Mayıs 2020 Ramazan Bayramı: Pazar, Pazartesi, Salı
15 Temmuz 2020 Demokrasi ve Milli Birlik Günü: Çarşamba
30 Temmuz 2020 Kurban Bayramı Arifesi: Perşembe (Yarım Gün)
31 Temmuz- 1-2-3 Ağustos 2020 Kurban Bayramı: Cuma, Cumartesi, Pazar, Pazartesi
30 Ağustos 2020 Zafer Bayramı: Pazar
29 Ekim 2020 Cumhuriyet Bayramı: Perşembe
31 Aralık 2020 Yeni Yıl: Perşembe (Yarım Gün)
ulusal.com.tr
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