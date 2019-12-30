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2020 yılında hangi günler resmi tatil ilan edildi? 

2020 dini ve milli bayramlar hangi güne denk geliyor? Hangi günler tatil yapılacak? Tatil günleri kimleri kapsıyor? 

YURT 30.12.2019, 10:28
2020 yılında hangi günler resmi tatil ilan edildi? 

2020 yılının resmi tatilleri öğrencileri ve kamu dairelerinde çalışan vatandaşları etkiliyor. Özel sektörde çalışanlar için zorunlu tatil uygulaması bulunmuyor. 

Yeni yılın tatil günleri :

1 Ocak 2020 Yılbaşı: Çarşamba

23 Nisan 2020 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Perşembe

1 Mayıs 2020 Emek ve Dayanışma Günü: Cuma

19 Mayıs 2020 Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: Salı

23 Mayıs 2020 Ramazan Bayramı Arifesi: Cumartesi (Yarım Gün)

24-25-26 Mayıs 2020 Ramazan Bayramı: Pazar, Pazartesi, Salı

15 Temmuz 2020 Demokrasi ve Milli Birlik Günü: Çarşamba

30 Temmuz 2020 Kurban Bayramı Arifesi: Perşembe (Yarım Gün)

31 Temmuz- 1-2-3 Ağustos 2020 Kurban Bayramı: Cuma, Cumartesi, Pazar, Pazartesi

30 Ağustos 2020  Zafer Bayramı: Pazar

29 Ekim 2020  Cumhuriyet Bayramı: Perşembe

31 Aralık 2020  Yeni Yıl: Perşembe (Yarım Gün)

ulusal.com.tr

#2020 dini ve milli bayramlar #2020 resmi tatil #2020 tatil günleri
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