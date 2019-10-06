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22 ilde ekolojik koridor oluşturulacak

Doğal yapıyı korumak, için 22 ilde ekolojik koridor oluşturulacak. Böylece bölgelerdeki habitatları birbirine bağlanacak ve türlerin geçişine imkan sağlanacak.

22 ilde ekolojik koridor oluşturulacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, doğal yapıyı korumak için harekete geçti. 22 ilde ekolojik koridor oluşturmak için çalışmalar başlatıldı. 

Ekolojik kordior sayesinde korunan alanlar, birbiriyle ve şehirlerdeki doğal, yapay yeşil alanlarla birleştirilecek. 

Koridorda şimdilik Samsun, Sinop, Kastamonu, Karabük, Çorum, Kırıkkale, Çankırı, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Bilecik, Isparta, Bolu, Konya, Aksaray, Niğde, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Yozgat ve Sivas yer alıyor. 

Birbirine yakın coğrafi bölgelerdeki habitatları ekolojik olarak birbirine bağlayan, türlerin geçişine imkan sağlayan, doğal veya yapay olarak belirlenmiş bağlantı alanları Ekolojik Koridor olarak tanımlanıyor.

Ekolojik koridorlar, birbiri ile yakın ama kopuk kalmış organizmaların hareketini sağlayan alanlar olarak da görülüyor. 

Doğal ekolojik koridorlar, akarsu yatakları, çalı ya da ağaç çitleri, ormanlar, maki toplulukları, doğal koruluklar, dağ sıraları, doğal vadiler, tozlaşmaya, biyolojik çeşitliliğe, ekosistem hizmetlerine, mikroklimaya ve hava akımlarına katkı sağlayacak step ve yeşil alanları kapsıyor.

ulusal.com.tr

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