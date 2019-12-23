23 Aralık 2019 Müge Anlı haberleri son dakika... Zeynep Ergül tutuklandı mı? Cahit Ergül'le ilgili son dakika gelişmesi

ATV'den ekrana gelen Müge Anlı'da Mehmet Muharrem Elbay olayının baş şüphelisi Cahit Ergül ve kardeşi Zeynep Ergül'den itiraf geldi. Cahit ve Zeynep Ergül, 3 gündür gözaltındaydı.

Zeynep Ergül'ün eski eşi cezaevinde "ben cinayete karışmadım ama cinayeti biliyorum" diyerek tüm ayrıntıları anlattı. Bağ evinde cinayet işlenmiş ve bir araziye gömülmüş. Ceset daha sonra oradan çıkarmışlar ve ordan ayrı ayrı yerlere yakarak, asit dökerek gömmüşler.

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Mehmet Muharrem Elbay hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Müge Anlı'ya kızı Fatma'yı aramaya gelen Zeynep Ergül'ün, Gaziantep'te kaybolan Mehmet Muharrem Elbay'la ilgisi olduğu düşünülen Cahit Ergül'ün kardeşi olduğunun ortaya çıkmasıyla başladı. Önce Zeynep Ergül'ün abisi Cahit Ergül hakkında 'Mehmet Muharrem Elbay'ı abim öldürdü, kuyuya attı, asit döktü' sözleri sonrasında Cahit Ergül'ün çelişkili ifadeleri her şeyi çorap söküğü gibi getirdi. Cahit ve Zeynep Ergül, 3 gündür gözaltındaydı. Gözaltında cinayeti itiraf geldi. Zeynep Ergül'ün eski eşi cinayeti itiraf etti.

Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde Cahit Ergül'ün de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı, Zeynep Ergül ise denetimli serbestlik ile serbest bırakıldı.



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