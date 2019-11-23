23 medeniyeti barındıran ören yeri

Kars'ın Arpaçay ilçesinde Türkiye-Ermenistan sınırında yer alan Ani Örenyeri, 3 yıl önce UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edildi. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan antik kent, "Dünya Kenti", "Medeniyetler Beşiği", "Binbir Kilise" ve "40 Kapılı Şehir" olarak da adlandırılıyor.

Geçmişi milattan önce 3 binli yıllara dayanan antik kent, Pakraduni Hanedanlığı döneminde Ermeni hükümdarlarına başkentlik yaptı. Saka Türkleri, Sasaniler, Bizanslılar, İlhanlılar, Selçuklular, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Osmanlı Devleti ile Ruslardan izler taşıyan bölge, çok sayıda turist çekiyor.

Antik şehirde, 1001 yılında yapılan Ani Katedrali, Prens Dikran Honents tarafından yaptırılan Surp Kirkor Kilisesi, 1064'te Selçuklu Sultanı Alparslan'ın yaptırdığı Ebul Menucehr Camisi, sayısız eserden yalnızca birkaçı.

Kurulduğu günden bu yana 23 medeniyete ev sahipliği yapan, Kafkaslardan Anadolu'ya ilk giriş kapısı olan Ani, 4 mevsim boyunca ziyaretçi ağırlıyor.

Her mevsim doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla misafirlerini cezbeden Ani'yi geçen yılın ilk 6 ayında 54 bin 610, bu yılın aynı döneminde de 70 bin 603 kişi gezdi.

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