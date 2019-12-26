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230 litre sahte içki ele geçirildi

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 200 litre sahte rakı ile 30 litre viski ele geçirildi.

YURT 26.12.2019, 09:36
230 litre sahte içki ele geçirildi

Sahte içki imalatı ve satışı yapanlara yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Akçadağ'da belirlenen bir ev ve iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, şişelere ve bidonlara konulmuş 200 litre sahte rakı ile 30 litre viski ele geçirdi.

Sahte içkiler imha edilirken, gözaltına alınan 1 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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