BAĞCILAR Belediyesi, "10 Temmuz Dünya Taksiciler Günü"nde 15 Temmuz Şehitleri anısına 249 taksi konvoyu oluşturdu. 15 Temmuz şehitlerini unutturmamak amacıyla düzenlenen etkinlik Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı Taksiciler Kooperatifi üyesi 249 taksici esnafı, Bağcılar Kirazlı Metrosu Etkinlik Alanı’nda bir araya geldi.

249 taksici ve konvoya katılan vatandaşlar, Bağcılar’dan hareket ederek Basın Ekspres üzerinden 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yayını durdurmak için basılan CNN Türk ve Kanal D binalarının olduğu yere gelerek Doğan Medya önüne karanfil bıraktılar.

‘’TÜRK MİLLETİ, VATANI İÇİN CANINI SEVE SEVE FEDA ETTİ’’

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Tankın önüne yatabilen hatta tankın altına yatıp kalktıktan sonra yine tankın altına giren bilen başka bir millet var mıdır bilmiyorum. Ancak Çanakkale ruhuna sahip vatanı, milleti ezanı, bayrağı için canını seve seve feda eden Türk milletinde olur" dedi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı o gece Şehit olan taksici Akın Serçelik’in eşi Sema Sertçelik darbe girişimindeki o gecenin önemini "Şehit eşi olmak gurur ve onur verici. Tek derdimiz evlatlarımızı bu vatana hayırlı yetiştirebilmektir. İnşallah son şehitlerimiz olurlar. Allah bir daha o günleri yaşatmasın" sözleriyle anlattı.

"15 TEMMUZ’U UNUTMA"

Vatan Caddesi üzerinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğüne de karanfil bırakan 249 taksici konvoyu rotasını 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne çevirerek son bulurken Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi taksisinin durak başkanı Volan Dabanlı, "Hem taksiciler gününü hem de 15 Temmuz gecesinin 1’inci yıl dönümünü anmaya geldik" diye konuştu.

40 Taksici araçlarıyla ‘15 Temmuz’ yazdığı programına Bağcılar Kaymakamlığına vekalet eden İstanbul Vali yardımcısı Osman Ateş, Akp parti ilçe teşkilatı başkanı İsmet Öztürk, ve 15 Temmuzu kum sanatıyla anlatan Ömer Faruk Elmas katıldı. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırı ve konvoya eşlik eden vatandaşlar Doğan Medyadan geçtikten sonra, Vatan Caddesi İstanbul Emniyet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ de gören yapan polislere karanfil verdi.