27 Aralık 1939 Erzincan depreminin yıl dönümü

27 Aralık 1939 gecesi saat 02.00 sularında 7.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Meydana gelen deprem, Türkiye'de 1668 yılından beri olmuş depremlerin en büyüğünü oluşturmuştur. Deprem, tüm ülkeyi etkilemiş ve toplam alanının 1/20'sinde hasar yapmıştır. Deprem, çok soğuk bir kışta meydana gelmiş ve 30.000 den daha fazla insanın ölmesine neden olmuştur. Deprem, Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Erzincan-Amasya arasında uzanan 350 km'lik bölümünde yüzey faylanması meydana getirdi.

Merkez üssü Erzincan Ovası olan deprem, son bin yılda Anadolu'da görülen en büyük deprem oldu. 7,9 şiddetiyle gerçekleşen deprem sonucunda, Erzincan depremi dünya tarihinde en çok insanın hayatını kaybettiği ilk on felaketten birisi oldu.

Depremde okul, hastane gibi binalar da dahil 116 bin 720 bina tamamen yıkıldı. 32 bin 962 kişi enkaz altında kalarak ve insan boyuna ulaşan kar boyunda, soğuktan donarak can verdi



Yerin 20 km derinliğinde ve 52 saniye süreyle deprem sonucunda Erzincan'da neredeyse hiçbir yapı ayakta kalamadı.

Günlerce hiçbir yardım götürülemeyen şehre ilk giren tren İsmet İnönü'nün treni oldu. Tüm Türkiye Erzincan için seferber oldu, yurttaki tüm çadırlar ve ilkyardım malzemeleri o dönemde Erzincan'a gönderildi.

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