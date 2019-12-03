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3 Aralık 2019 Salı yarın Muş ve Bitlis'te okullar tatil mi

Muş ve Bitlis çevresinde kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Peki 3 Aralık 2019 Salı Muş ve Bitlis'te okullar tatil mi?

YURT 02.12.2019, 09:51
3 Aralık 2019 Salı yarın Muş ve Bitlis'te okullar tatil mi

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu olacak.

Muş ve Bitlis çevrelerinde ise kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Bu illerde yaşanabilecek taşkınlara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede günün en yüksek sıcaklıklarının ise Van'da 9, Hakkari'de 8, Muş ve Bitlis'te 4 derece olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan, Van'ın Bahçesaray ilçesinde kar ve tipi nedeniyle 2 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. 

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