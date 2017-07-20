BAĞCILAR Belediyesi tarafından hizmete sunulan 'Yeni Bir Ben Bağımlılık Sosyal Destek Projesi' ile bağımlı gençler uyuşturucu alışkanlığından kurtularak yeni bir hayata adım atıyor. Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Merkezi’ne başvuran bağımlılarının arasında hamile ve karı kocaların bulunması, uyuşturucunun geldiği korkutucu noktayı gözler önüne seriyor.

1 Ekim 2015’ten beri 4 psikologla birlikte hizmet veren merkeze her yaştan uyuşturucu bağımlısı başvurup hayatını mahveden uyuşturucudan kurtulmak istiyor. Yeni Bir Ben’e tedavi amacıyla gelenlerin anlattıkları ve tutulan kayıtlar uyuşturucunun geldiği boyutlarla ilgili olarak herkesi şaşırtıyor.



Edinilen bilgiye göre 1,5 yıl içinde 10’u kadın 278 kişi tedavi olmak için Bağcılar Belediyesi’nin “Yeni Bir Ben”Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Merkezi’nebaşvuruda bulundu. Kayıt yaptıran bağımlıların çeşitli uyuşturucular kullandığı görülüyor. İstatistiksel verilere göre 95 kullanıcıyla eroin ilk sırada, 92 kullanıcıyla bonzai de 2’nci sırada yer alıyor. Yapılan görüşmelerde bağımlıların tamamına yakınının da sigara kullandığı ortaya çıktı.

Uyuşturucuya başlama sebebi olarak ise arkadaş çevresinde kabul görme isteği, ailevi problemler, bir kereden bir şey olmaz düşüncesi, yalnızlık ve merak önde geliyor.



“EROİN BAĞIMLISI BİR HAMİLEYİM,BANA YARDIM EDİN”



Bağımlıların hikâyeleri, şimdiye kadar bildiğimiz uyuşturucu kullanıcı profilinin değiştiğini gösterdi. 23 yaşındaki eroin bağımlısı H.A, 3 aylık hamileyken kocası F.A ile el ele tutuşup doğacak çocukları için Yeni Bir Ben Koordinasyon Merkezi’nin yolunu tuttu. H.A, şunları anlattı:



“Bekâr günlerimde meraktan uyuşturucuyla tanıştım. Ancak merakla başlayan bu tanışma zamanla zevke dönüştü. Evlendikten sonra da uyuşturucuya devam ettim. Eşim de uyuşturucu kullandığımı biliyor. Bırakmak istesem de başaramadım. Hamile kalınca doğacak çocuğum için bırakmaya karar verdim. Şu anda 3 aylık hamileyim ve uyuşturucudan kurtulmak istiyorum. Bana yardım edin.”







“ÇOCUĞUMUN SAĞLIKLI DOĞMASINI İSTİYORUM”



H.A’nın kocası F.A ise psikologlara, “Lütfen size yalvarıyorum. Ne yapıp edin eşimi bu illetten kurtarın. Çocuğumun sağlıklı doğmasını istiyorum. Onun da hayatını karartmayalım. Eşimi iyileştirin artık dayanamıyorum” ifadelerini kullandı.



Tedaviye başlayan H.A’nın birkaç ay sonra uyuşturucu kullanmayı bıraktığı ve 2016 Aralık ayında bir bebek dünyaya getirdiği öğrenildi.



“GÜNLÜK 900 TL UYUŞTURUCUYA VERİYORUM”



Bağcılar’da evli ve bir çocuk babası İ.K, tedavi olmak için ‘Yeni Bir Ben’e gitti. İ.K, eroin kullandığını ve tüm denemelerine rağmen bir türlü kurtulamadığını anlattı. İ.K, “Evliyim 5 yaşında bir çocuğum var. Kayınvalidemin evinde onunla beraber kalıyoruz. Günlük olarak 900 TL uyuşturucuya para harcıyorum. Para o kadar sorun değil ama sağlığımı kaybetmekten çok korkuyorum. Beni acilen tedavi edin” dedi. Psikologlar tedavi için gerekli uyarıları yaptıktan sonra İ.K’nın gideceği hastaneyi ayarladı.



İşlemleri biten İ.K, kapıdan çıkarken geri dönerek “Eşim için de aynı şeyleri yapsam olur mu?” diye sordu. Soru karşısında şoka giren psikolog İ.K’yı tekrar içeri alıp yeni bir görüşme yaptı. İ.K, ikinci görüşmede herşeyi itiraf etmek zorunda kaldı. İ.K, eşinin de kendisi gibi eroin kullandığını 5 yaşındaki oğlunun da kendilerinden etkilenerek zehirlenmesinden korktuğunu söyledi.



“YEMEK SAATİ GİBİ EROİN ALMA SAATİMİZ VAR”



İ.K’nın ifadesi doğrultusunda 25 yaşındaki S.Kda danışan olarak psikologlarla görüştürüldü. Kocasının kendisini uyuşturucuya alıştırdığını söyleyen S.K, “Muhasebeciyim.2012’de evlendim. Eşim o dönemler uyuşturucu kullanıyordu. Kendisine ‘Bun da ne buluyorsun?” diye söyleniyordum. Böyle söyleyince kocam önce bana tattırdı sonra zamanla da alıştırdı. Alıştıkça bırakamaz oldum. Artık eşimle beraber evin ortasında uyuşturucu alıyoruz. Normal yemek saati gibi uyuşturucu alma saatimiz oldu. Özellikle çocuğumuz için endişeliyiz. Tek derdimiz o. Kurtulmak için buraya geldim” şeklinde konuştu.



“UYUŞTURUCU BAĞIMLISI ANNE VE KIZLARI”



‘Yeni Bir Ben’e kendi tedavisi için gelen 42 yaşındaki N.A ise uyuşturucu ile tanışmasını şu sözlerle dile getirdi:

“Kocam ve 2 kızımla mutlu bir evliliğim vardı. Arkadaş çevresinden etkilenerek uyuşturucuya başladım. Daha sonra kızlarımın da başladığını duydum. Ben zaten bitmişim bari kızları kurtarayım dedim çok uğraştım ancak olmadı. Bağımlılığım yüzünden evliliğimizi yürütemedik ve eşimle ayrılmak zorunda kaldık. Bir süre kızlarımla beraber yaşadım. Onlar da beni terk etti. Şimdi sokaklarda yatıp kalkıyorum. Kızlarımdan haber alamıyorum.”



“HIRSIZLIK YAPARAK UYUŞTURUCUYA PARA BULUYORUM”



Hırsızlık yaparak uyuşturucu parası bulduğunu söyleyen N.A, “Babam emekli polisti nerede olduğunu bilmiyorum. Ne gidecek bir kapım ne de sığınacak bir tanıdık var. Üzerimde kimlik bile yok. Çok yalnızım. Doktorlar durumumun çok ağır olduğunu söyledi. Umut yok ama siz beni kurtarın” dedi.