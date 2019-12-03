3 ilde 173 yerleşim biriminin karayolu kapandı

Van, Hakkari ve Bitlis'te, kar ve tipi nedeniyle 173 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesi, Bahçesaray, Başkale, Gürpınar, Çatak ve Muradiye ilçelerinde karla mücadele ekipleri çalışma yürütüyor.

Hakkari'de de olumsuz hava koşulları nedeniyle 21 köy ve 67 mezraya ulaşılamıyor.

Bitlis'te de yol ulaşıma kapandı. 35 köye ulaşım içim İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre en yüksek hava sıcaklığı Van'da 5, Hakkari ve Muş'ta 3, Bitlis'te 1 derece olacak.

ulusal.com.tr

