ERZİNCAN’da 15 Temmuz darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla, aralarında örgütün sözde sıkıyönetim komutanı eski 3'üncü Ordu Herakat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Emrem Çağlar'ın da bulunduğu 14'ü tutuklu 22 sanığın yargılanmasına başlandı.

15 Temmuz gecesi darbe girişimine katıldıkları, FETÖ/PDY örgütü üyesi oldukları öne sürülen, aralarında örgütün sözde 'sıkıyönetim komutanı' olan dönemin 3'üncü Ordu Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Ekrem Çağlar ile birlikte 14 tutuklu sanıktan Erzincan Cezaevi'ndeki 9'u sıkı güvenlik önlemleri altında araçlarla Erzincan Adliye Sarayı'na getirildi. Örgütün 3'üncü Ordu'da 'komutanlardan sorumlu mahrem imamı' olduğu ileri sürülen Veli Karagöz ile dönemin İl Jandarma Komutanı Albay Murat Orhan Tonğ'un da yer aldığı 14'ü tutuklu 22 sanığın yargılanması 4 Ağustos gününe kadar sürecek.



Erzincan Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma öncesinde Adliye Sarayı çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Trafiğe kapanan yolda çevik kuvvet polisleri hazır bekledi.