Büyük operasyon: Onlarca gözaltı var
Büyük operasyon: Onlarca gözaltı var
Ağır tahriği kaldırıyorlar
Ağır tahriği kaldırıyorlar
Doları olanlar dikkat! Kur şu an...
Doları olanlar dikkat! Kur şu an...
Meteorolojiden 5 il için sıcak hava uyarısı
Meteorolojiden 5 il için sıcak hava uyarısı

'3. Ordu'da FETÖ yapılanması' davası başladı

ERZİNCAN’da 15 Temmuz darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla, aralarında örgütün sözde sıkıyönetim komutanı eski 3'üncü Ordu Herakat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Emrem Çağlar'ın da bulunduğu 14'ü tutuklu 22 sanığın yargılanmasına başlandı.

'3. Ordu'da FETÖ yapılanması' davası başladı

15 Temmuz gecesi darbe girişimine katıldıkları, FETÖ/PDY örgütü üyesi oldukları öne sürülen, aralarında örgütün sözde 'sıkıyönetim komutanı' olan dönemin 3'üncü Ordu Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Ekrem Çağlar ile birlikte 14 tutuklu sanıktan Erzincan Cezaevi'ndeki 9'u sıkı güvenlik önlemleri altında araçlarla Erzincan Adliye Sarayı'na getirildi. Örgütün 3'üncü Ordu'da  'komutanlardan sorumlu mahrem imamı' olduğu ileri sürülen Veli Karagöz ile dönemin İl Jandarma Komutanı Albay Murat Orhan Tonğ'un da yer aldığı 14'ü tutuklu 22 sanığın yargılanması 4 Ağustos gününe kadar sürecek.

Erzincan Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma öncesinde Adliye Sarayı çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Trafiğe kapanan yolda çevik kuvvet polisleri hazır bekledi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Erzincan #fetö
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Geleceğin mimarları 'Sonsuz Şükran Köyü'nde
Sonraki Haber
'Koreografım benim gibi bir odundan...'
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.