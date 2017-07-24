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3 saatlik bebeğe, 4 saatlik ameliyat

HAKKARİ’nin Yüksekova İlçesi Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen 3 saatlik bebeğe omurilik ameliyatı yapıldı. Beyin Cerrahi Uzmanı Dr. Duygu Baykal, 4 saatlik ameliyatın başarılı geçtiğini ve bunun hastanede yapılan ilk omirilik ameliyatı olduğunu söyledi.

3 saatlik bebeğe, 4 saatlik ameliyat








Kaynak: DHA
Etiketler; #HAKKARİ/YÜKSEKOVA #VECİBE DOĞAN
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