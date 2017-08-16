İZMİR'in Çiğli İlçesi'nde, kreşe giden 3 yaşındaki Alperen Şahin, uyuduğu okul servisinde unutulunca havasızlıktan yaşamını yitirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan servis şoförü ve rehber personel, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Köyiçi Mahallesi'nde meydana geldi. Serkan ve Buket Sakin çifti, 3 yaşındaki oğulları Alperen'i kreşe götürmek üzere okul servisine bindirdi. Servis şoförü 47 yaşındaki T.İ. ile rehber personel 18 yaşındaki D.K., Özel Sevgi Yumağı Anaokulu'na geldiklerinde öğrencileri indirmeye başladı. Rehber personel D.K., bu sırada ağlayan bir öğrenciyi alarak okula girdi. Serviste uyuyan Alperen'i fark etmeyen şoför, aracı otoparka çekti. Öğle yemeğinde Alperen'in yokluğu fark eden öğretmenler, okulu ve bahçesini aramaya başladı. Öğretmenlerin çabası yetersiz kalınca okulun güvenlik kameraları incelendi. Görüntüleri izleyen okul yönetimi Alperen'in okula hiç girmediğini gördü. Bunun üzerine okul servisine bakan görevliler, minik Alperen'i sabah oturduğu koltukta hareketsiz halde bulunca, Karşıyaka'da özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak minik Alperen'in havasızlıktan öldüğü anlaşıldı. Alperen Sakin'in cansız bedeni, savcının incelmesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



İKİ SERVİS ÇALIŞANI GÖZALTINA ALINDI



Otopsisi yapılan minik Alperen daha sonra Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olaydan sonra geniş çaplı soruşturma başlatan polis, olayla ilgili servis şoförü T.İ. ile rehber personel D.K.'yi gözaltına aldı. İfadelerinde suçsuz olduklarını belirten iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Çocuklarının ölümüyle büyük üzüntü yaşayan Serkan ve Buket çiftinin okuldan ve servis görevlilerinden şikayetçi oldukları ve dava açacakları öğrenildi.