Antalya'nın Alanya İlçesi'nde yaklaşık 30 yıldır hayali kurulan teleferik sonunda yapıldı.
Damlataş plajından 1'inci Derece Arkeolojik SİT olan Alanya Kalesi'ne uzanan teleferikte, insanlı testler başladı.
Toplam 900 metre hat uzunluğuna sahip, 17 kabinle hizmet verecek teleferikle saatte 1130 kişi taşınması hedefleniyor.
Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel "telefeirik vatandaşlarımıza bayram hediyesi oldu" dedi.
ulusal.com.tr
Antalya'nın Alanya İlçesi'nde yaklaşık 30 yıl önce gündeme gelen ancak çeşitli gerekçelerle yapılamayan teleferik projesi tamamlandı. Teleferik, Damlataş plajından Arkeolojik SİT olan Alanya Kalesi'ne uzanıyor.
Antalya'nın Alanya İlçesi'nde yaklaşık 30 yıldır hayali kurulan teleferik sonunda yapıldı.
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