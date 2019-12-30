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328 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Elazığ'da 328 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

YURT 30.12.2019, 14:43
328 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kara yolu üzerindeki kontrol noktaları nedeniyle ara yollardan kent merkezine kaçak ürün sevkiyatı yapıldığını tespit etti.

Bunun üzerine ekipler, Elazığ-Malatya kara yolunun Hankendi köyü mevkisinde takibe aldıkları 44 LA 964 plakalı araçta yaptıkları aramada 328 kilogram kaçak tütün buldu.

Gözaltına alınan M.T'ye 6 bin 326 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: AA
#kaçak #tütün #Elazığ
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