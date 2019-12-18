3,5 kilogram esrar ele geçirildi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, 3 kilo 488 gram esrarın ele geçirildiği operasyonda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılcapınar köyünde şüpheli bir otomobilde arama yaptı.

Araçta, 3 kilo 488 gram esrar ile iki tabanca bulundu. Olayla ilgili M.K, M.E. ve O.E. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.