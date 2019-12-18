3,5 kilogram esrar ele geçirildi
Bilecik'te yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı
YURT 18.12.2019, 12:28 18.12.2019, 12:37
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, 3 kilo 488 gram esrarın ele geçirildiği operasyonda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılcapınar köyünde şüpheli bir otomobilde arama yaptı.
Araçta, 3 kilo 488 gram esrar ile iki tabanca bulundu. Olayla ilgili M.K, M.E. ve O.E. gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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