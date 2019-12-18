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3,5 kilogram esrar ele geçirildi

Bilecik'te yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

YURT 18.12.2019, 12:28 18.12.2019, 12:37
3,5 kilogram esrar ele geçirildi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, 3 kilo 488 gram esrarın ele geçirildiği operasyonda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılcapınar köyünde şüpheli bir otomobilde arama yaptı.

Araçta, 3 kilo 488 gram esrar ile iki tabanca bulundu. Olayla ilgili M.K, M.E. ve O.E. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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