ERZURUM'un Oltu ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın havadan ve karadan sürdürülen çalışmalara rağmen bir türlü söndürülemedi. Yangının 4'üncü gününe girilmesine karşın rüzgarın etkisiyle çevreye yayılmaya devam ediyor.

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Yangın, Oltu İlçesi'ne 35 kilometre uzaklıktaki Yukarı Çamlı Mahallesi'ndeki sarı çam ağaçlarının bulunduğu ormanda 5 Ağustos günü saat 16.00 sıralarında başladı.



Yangını karadan ve havadan söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.



Çıkış nedeni henüz belli olmayan yangında şimdiye kadar yaklaşık 20 hektarlık alan kül oldu.



Oltu ilçe merkezinden vatandaşların da götürüldüğü yangın söndürme çalışmalarına Gürcistan'dan Erzurum, Artvin, Ardahan, Giresun'dan ekipler katıldı.



Yetkililer, sıcak hava ve rüzgarın etkisinin yangının büyümesine neden olduğunu belirttiler.

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