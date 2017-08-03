ADANA'da 39 yaşındaki Mehmet Demir, Down sendromlu 1 yaşındaki oğlu Yakup Demir'in 3 aydır acı içinde idrarını yaptığını, 4 hastaneye götürmelerine rağmen tedavi edilemediğini söyledi.

Merkez Seyhan İlçesi Yunus Emre Mahallesi'nde oturan Demir Ailesi, çocukları Yakup'un 3 ay önce idrarını yaparken zorlandığını fark etti. 8 çocuk annesi 32 yaşındaki Güneş Demir, eşi Mehmet Demir ile birlikte Yakup'u 25 gün içinde Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi ve Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne götürdü. 'Doğum sancısı gibi' idrarını yapan Yakup'a çare bulunamaması aileyi perişan etti.



Doktorların her seferinde kendilerinden kültür idrar ve kan testi istediğini belirten baba Demir, geçen süre bir çare bulunamadığını söyledi. Tek isteğinin oğlunun idrarını sağlıklı olarak yapması olduğunu belirten Demir, "Oğlumuzu 25 gün içerisinde 4 hastaneye götürdük. Oğlum hala idrarını yaparken büyük sancı çekiyor. Bize hastalığın tam olarak ne olduğunun söylenmesini istiyoruz. Maddi manevi kimseden bir beklentimiz yok, gerekirse evimi satar oğlumun tedavisini yaptırırım" dedi.



Geçimini seyyar satıcılıkla sağlayan Demir, çocuğunun gözü önünde acı çektiğini ve durumunun her geçen gün ağırlaştığını belirterek yardım istedi.