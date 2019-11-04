banner1199

banner1197

4 ilde IŞİD operasyonu! Bağdadi'nin akrabaları tutuklandı

Kırşehir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, terör örgütü IŞİD elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin yakın akrabası 25 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

YURT 16.11.2019, 08:17
4 ilde IŞİD operasyonu! Bağdadi'nin akrabaları tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü IŞİD'e yönelik soruşturma kapsamında, örgütün elebaşı Bağdadi'nin yakın akrabalarından, Kırşehir'de 11, Samsun'da 5, Ordu'da 3 ve Şanlıurfa'da 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 4 zanlı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Suça sürüklenen 2 çocuk ile 19 şüpheli ise geri gönderme merkezine ulaştırılmak üzere Kırşehir Valiliğine teslim edildi.

Kaynak: AA
#Kırşehir #ışid #Ebubekir elBağdadi #bagdadi
Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P