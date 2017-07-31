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4 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan yapılan açıklamada, "Zap'a hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, 31 Temmuz 2017 tarihinde öğleden sonra Irak kuzeyi Zap bölgesine, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile düzenlenen hava harekatında eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 4 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.  
 
Türk Silahlı Kuvvetleri, 31 Temmuz 2017 tarihinde öğleden sonra Irak kuzeyi Zap bölgesine, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiğini açıkladı. Operasyon kapsamında, bölücü terör örgütünün kullandığı bir mağara, iki silah mevzii ve bir korugan imha edildi, keşif ve gözetleme vasıtaları ile eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 4 bölücü terör örgütü mensubu da etkisiz hale getirildi.


 
29 Temmuz 2017 tarihinde Ağrı Doğubayazıt Çiftlikköy’de icra edilen arazi taraması sırasında ise bölücü terör örgütüne ait güdümlü Tanksavar füzesinin (AT-4 Spigot güdümlü TAS silahı) bulunduğu belirtildi. 

Etiketler; #tsk #zap #ırak kuzeyi
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