Türkiye'ye yasadışı yollarla giren göçmenler ile FETÖ ve IŞID gibi çeşitli terör örgütlerinin firari üyelerine sahte pasaport temin ettiği öne sürülen 'Suriş' kod adlı Iraklı Hussein K.A.A., İstanbul'da yakalandı.

0 0 0 0

4 yıldır aranan Iraklının evinde çeşitli ülkelere ait 270 çalıntı pasaport ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı suçlarından uzun süredir aranan 'Suriş' kod adlı Iraklı Hussein K.A.A.'yı Fatih'te düzenlenen bir operasyonla yakaladı. Iraklının Bakırköy'deki evinde yapılan aramalarda ABD, Almanya, Belçika, Kanada, Avusturya ve İngiltere'nin de aralarında olduğu 24 farklı ülkeye ait 270 çalıntı pasaport ve 21 adet boş vize ele geçirildi. Pasaportlardan büyük bir kısmının İnterpol'ün çalıntı duyurusu yaptığı belgeler olduğu anlaşıldı. Sahte pasaport karşılığı10 bin doların üzerinde para aldığı kişiler arasında kaçak göçmenler ile IŞID ve FETÖ gibi çeşitli terör örgütlerinin firari üyelerinin bulunduğu kaydedildi. Hussein K.A.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: