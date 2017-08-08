HAKKARİ Devlet Hastanesi kuruluşundan bu yana 49 yıl aradan sonra ilk kez ontoloji uzmanına kavuştu. Kente atanan Onkoloji uzmanı Dr. Yusuf Karakaş, "Buradaki mağduriyeti en aza indirmek için çaba gösteriyoruz. Hastalarımızın tedavi için 4 saat Van'a gidip gelmesini engelledik" dedi.

Hakkari'ye 1968 yılında kurularak hizmet vermeye başlayan Devlet Hastanesi'ne ilk kez ontoloji uzmanı atandı. 2007-2009 yılları arasında Hakkari Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda zorunlu hizmet kapmasımda atanan Uzman Dr. Yusuf Karakaş, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan atamalarda 8 yıl önce görev yaptığı Hakkari'ye bu kez ontoloji uzmanı olarak döndü. Hakkari'ye gelen evli ve 1 çocuk babası 35 yaşındaki Uz. Dr. Yusuf Karakaş, açılan kemoterapi ünitesinde hastaları muayene etmeye başladı. Daha önce en yakın il Van ya da Ankara'ya sevkleri yapılarak tedavi olmaya giden hastalar bundan böyle bu çileden de kurtulmuş oldu. 8 yıl önce görev yaptığı Hakkariyi kendi isteğiyle tercih ettiğini anlatan Ontolojii Uzmanı Dr. Yusuf Karakaş, Hakkari'ye geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Uz. Dr. Yusuf Karakaş, şöyle dedi:



"Cumhuriyet tarihinde Hakkari'ye gelen ilk onkoloji uzmanı benim.Hakkari bana uzak bir yer değil. Daha önce de zorunlu hizmetimi burada yaptım. O dönemde özverili çalışmalarımız oldu. Bakanlığımızca da yılın doktoru ödülü ile ödüllendirildim.Tabi onkoloji uzmanı olduktan sonra Hakkari'ye gelmek istedim. Daha önce hiç bir Ontoloji ünitesi olmadığı için bazı zorluklar yaşadık . Ama yönetimimiz ve hastalar elbirliği ile üniteyi kurduk. Şu anda aktif olarak kemoterapimizi veriyoruz, takiplerimizi yapıyoruz. Hastalarımızı elimizden geldiği kadar mağdur etmemeye çalışıyoruz. Yüksekova'da da benzer bir ünite kurup orada da hastalarımızı mağdur etmemek için çalışacağız. Ama bunun için biraz zaman gerekli. Şimdi aktif çalışıyoruz. Sanırım hastalarımız da memnun. Biz burada mağduriyeti en aza indirmek, hastalarımızın kemoterapi için 4 saat Van'a gidip gelmesini engellemek için buradayız."