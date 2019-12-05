5 bin yıllık zeytinyağı üretim şekli

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Güre Mahallesi'nde yaşayan Ferhanoğlu ailesi, atalarından kalan geleneksel yöntemle zeytinyağı üretimini sürdürüyor.

100 yıllık fabrikada taş baskı yöntemiyle soğuk sıkım zeytinyağı üretiliyor.

Traktörlerle fabrikaya getirilen zeytinler önce tartılıyor, vakumlanarak yapraklarından ayrıştırılıyor. Sonra taşıyıcı bant yardımıyla taş baskıya alınıyor. Her biri 1,5 ton ağırlığındaki iki taş silindir altında yaklaşık 40 dakika ezilen zeytin, hamur kıvamına geliyor.

Hindistan ve Pakistan'da yetişen jüt bitkisinden üretilen çuvallara konulan zeytin hamuru presleniyor. Çuvallardan sızan soğuk sıkım zeytinyağı ambalajlanarak tüketiciye sunuluyor.

Aile, zeytinyağı fabrikaları bulunmasına rağmen dededen kalma bu binada geleneksel üretim yöntemini 5 nesilden beri yaşatıyor. Agah Ferhatoğlu, geleneksel yöntemin farkını anlattı.

Ferhatoğlu, soğuk sıkım zeytinyağının üstün yönlerini sıraladı.

Üretim koordinatörü Abdullah Şengören, taş baskı yönteminin geçmişini ve yararlarını anlattı.

Geleneksel yöntem daha fazla insan gücü ve daha az üretim anlamına geliyor. Modern fabrikalarda 100 kilogram zeytinden 22 litre yağ üretilirken, taş baskıda yalnızca 16 litre yağ elde ediliyor. Buna rağmen Ferhatoğlu ailesi ata mirası geleneksel yöntemden vazgeçmiyor.

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