5 ilde IŞİD operasyonu

Yılbaşı öncesi güvenlik tedbirlerini arttıran polis ekipleri, IŞİD'e yönelik yurt genelinde operasyon düzenledi.

IŞİD'e yönelik bir diğer baskın ise Kayseri'deydi. Operasyonda 9 Irak vatandaşı yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.

Batman'da ise 400 kişiden oluşan ekiplerce 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenledi.

Yakalanan 22 kişi emniyete sevk edildi.

IŞİD operasyonlarının bir diğer adresi Ankara oldu. Başkentte ekipler, 30'u Irak, 2'si Suriye, biri Fas uyruklu olmak üzere 33 zanlıyı gözaltına aldı.



ulusal.com.tr