5 ilde terör operasyonu

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. PKK adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığı içinde olan şüpheliler tespit edildi. 26 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.



Soruşturma kapsamında, İstanbul, Kayseri,İzmir, Antalya ve Diyarbakır' da 24 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. 22 örgüt üyesi gözaltına alındı.



Adreslerde yapılan aramlarda, çok sayıda örgüte ait doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.



Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanırken 11'i adli kontrol şartıyla 1'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Ekipler, firari 4 zanlının peşinde.

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