Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kendilerine hibe edilen evlerden atılmak isteniyorlar. Üstelik bu durum yeni değil. Yaklaşık 5 yıldır aynı sorunla mücadele ediyorlar.
Hikaye uzun...17 Ağustos depremi sonrası Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin tarafından depremzedelere Arızlı Konutları hibe edilmişti. 17 blok evi yıkılananlara verildi.
Son 5 yılda o konutlarda oturan ailelerden çıkmaları istendi. Daha sonra 13 blok öğrenci yurdu olarak kullanılmaya başlandı.
4 blokta kalan 50 aileye İzmit Kaymakamlığı tebligat gönderdi, evlerinden çıkmaları istendi.
Aileler adına açıklama yapan Recep Uğur, yaşananlara tepki gösterdi.
Açıklamanın ardından bazı vatandaşlar evlerinin çatısına çıkarak eylem yaptı.
ulusal.com.tr
Kocaeli'deki 17 Ağustos depreminde yıkılan evlerinin yerine kendilerine hibe edilen konutlar şimdi ellerinden alınıyor. Kaymakamlık, 50 aileye tebligat göndererek evleri boşaltmalarını istedi. Yaklaşık 5 yıldır mücadele eden depremzedeler seslerini duyurmak için Whatsaap ihbar hattımıza ulaştı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kendilerine hibe edilen evlerden atılmak isteniyorlar. Üstelik bu durum yeni değil. Yaklaşık 5 yıldır aynı sorunla mücadele ediyorlar.
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