Kocaeli'deki 17 Ağustos depreminde yıkılan evlerinin yerine kendilerine hibe edilen konutlar şimdi ellerinden alınıyor. Kaymakamlık, 50 aileye tebligat göndererek evleri boşaltmalarını istedi. Yaklaşık 5 yıldır mücadele eden depremzedeler seslerini duyurmak için Whatsaap ihbar hattımıza ulaştı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kendilerine hibe edilen evlerden atılmak isteniyorlar. Üstelik bu durum yeni değil. Yaklaşık 5 yıldır aynı sorunla mücadele ediyorlar.



Hikaye uzun...17 Ağustos depremi sonrası Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin tarafından depremzedelere Arızlı Konutları hibe edilmişti. 17 blok evi yıkılananlara verildi.



Son 5 yılda o konutlarda oturan ailelerden çıkmaları istendi. Daha sonra 13 blok öğrenci yurdu olarak kullanılmaya başlandı.



4 blokta kalan 50 aileye İzmit Kaymakamlığı tebligat gönderdi, evlerinden çıkmaları istendi.



Aileler adına açıklama yapan Recep Uğur, yaşananlara tepki gösterdi.



Açıklamanın ardından bazı vatandaşlar evlerinin çatısına çıkarak eylem yaptı.



ulusal.com.tr