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50 öğretmen PKK'ya karşı eylem yapan anneleri ziyaret etti

Diyarbakır'da çocukları için eylem yapan annelere öğretmenlerden destek geldi. Çocukları PKK-HDP tarafından dağa götürülen anneler, "Çocuklarımız silah değil kalem tutsun" dedi

YURT 16.11.2019, 20:38
50 öğretmen PKK'ya karşı eylem yapan anneleri ziyaret etti

Diyarbakır'da eylem yapan annelere eğitimcilerden destek geldi.

Aileler,  dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde 2 ayı aşkın süredir eylem yapıyor.

Diyarbakır'da görev yapan 50 öğretmen, ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren aileleri ziyaret etti. 

Ailelerle görüşerek, acılarını paylaşan öğretmenler, onlara desteklerini iletti.

Çocuklarına dört gözle kavuşmayı bekleyen anneler, evlatlarının silah değil kalem tutmasını istiyor.

ulusal.com.tr

#diyarbakır #pkk
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