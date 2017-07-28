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500 hektar kül oldu

İzmir Bayındır'daki yangın 4'üncü gününde kontrol altına alındı. 500 Hektarın üzerinde yeşil alan yok oldu. Muğla'da dün başlayan yangın ise gece saatlerinde söndürüldü.

500 hektar kül oldu

İzmir'in ciğerleri yandı. 500 Hektarın üzerinde yeşil alan kül oldu.

İzmir'in Bayındır ilçesinde salı günü başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Yangını soğutma çalışmaları ise sürüyor.

500 hektarlık orman ve tarım arazisine zarar veren yangın ilk belirlemelere göre, kuru otların temizlik için yakıldığı sırada çıktığı tespit edildi. 

Konuyla ilgili resmi açıklamanın jandarmanın araştırmalarından sonra yapılacağı kaydedildi.

Bu arada dün Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan yangın da havadan ve karadan yapılan müdahale ile söndürüldü.

Mangal ateşinden çıkan yangında 20 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü.

Öte yandan Hatay'ın Amanos Dağları'nda da yangın çıktı. Yangına 2 helikopter, 1 dozer ve 12 arazözle müdahale edilmeye başlandı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #izmir #bayındır #hektar #kül #yangın #orman
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