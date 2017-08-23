Manisa'da 500 yıllık Şifahane, artık Tıp Tarihi Müzesi olarak hizmet veriyor. Her yıl yaklaşık 100 bin ziyaretçiyi ağırlayan Müze'de 1600'lü yıllardan kalma birçok tıp aleti sergileniyor.

Müze, bundan tam 500 yıl önce hem bedensel hem de ruhsal hasatlıkların tedavi edildiği Şifahane olarak kullanılıyordu. Şimdi Tıp Tarihi Müzesi olarak hizmet veriyor.



Manisa'daki müzede, 1600'lü yıllardan kalma tıp aletleri sergileniyor. Ayrıca o aletlerin nasıl kullanıldığıyla ilgili bilgilerin bulunduğu el yazmaları da özel bölmelerde saklanıyor.



Müzede bir de, şifa tasları ve mühürleri dikkat çekiyor. Bu taslardan su içen ya da banyo yapan kişiler, bir süre sonra iyileşme gösterirmiş. O nedenle bunlara zamanında şifa tasları denilmiş.



Dikkat çeken noktalardan birisi de 1656 yılında imzalanan 'rıza senetleri." Günümüzde ameliyatlara girmeden önce hastalardan alınan onayın, o dönemki şekli.



Müzede göz ameliyatının canlandırıldığı heykeller de yer alıyor.



Müzenin Kurucu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ahmet Yeşil'e göre, 16'ıncı yüzyılda tıpta, batıyla kıyaslanamayacak ölçüde ilerideyiz.



Her yıl yaklaşık 100 bin kişiyi ağırlayan müze yeni ziyaretçilerini bekliyor. Haftanın her günü açık olan müze, rehberler eşliğinde ücretsiz gezilebiliyor.





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