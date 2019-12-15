537 bin 424 yavru kaplumbağa denizle kavuştu

Deniz kampuğası diğer adıyla caretta caretta. 100 milyon yıldan fazla bir süredir dünyanın okyanuslarında kilometreler kat eden deniz kaplumbağaları, deniz ve kıyı ekosistemlerinin sağlığı açısından hayati önem taşıyorlar.



Bu şirin canlılar için Türkiye'nin güney sahilleri hayati öneme sahip. Çok sayıda deniz kaplumbağası her yıl Türkiye'deki kıyılarda yumurtluyor. Bölge halkı ve ilgili kurumlar da yavru caretta carettaların denize kavuşabilmesi için özel tedbirler alıyor.



Tarım ve Orman Bakanlığı, bu yıl 537 bin 424 yavru kaplumbağanın denizle buluştuğunu açıkladı.



Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü, Avrupa Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarının Korunması ve Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması sözleşmeleri kapsamında deniz kaplumbağalarının korunmasına yönelik çalışmalar yürütüyor.



Çalışmalar sayesinde her yıl binlerce deniz kaplumbağasının denizlere ulaşması sağlanıyor.



Türkiye 21 önemli deniz kaplumbağaları yuvalama kumsalının 14'ünde 'İizleme, koruma ve yuva tespit'' çalışmaları yürütmeye devam ediyor. Bu yılki çalışmalarda 3 bin 125 adet chelonia mydas yani yeşil kaplumbağa yuvası tespit edildi. Yuvalarda yapılan sayımlarda 359 bin 280 caretta caretta ile 312 bin 500 yeşil kaplumbağa yumurtası belirlendi.



Yumurtalardan çıkan 287 bin 424 caretta caretta ile 250 bin yeşil kampumbağa olmak üzere 537 bin 424 yavru, sahillerden ayrılıp denize kavuştu.







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