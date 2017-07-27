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6 ilde ByLock operasyonu: 12 gözaltı

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma çerçevesinde örgütün şifreli haberleşme ağı "ByLock" kullandığı öne sürülen 12 kişi gözaltına alındı.

6 ilde ByLock operasyonu: 12 gözaltı

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle iltisaklı askeri okul öğrencisi, muhasebecisi ile bölgeci olarak adlandırılan örgüt içi görevlerde çalışan ve örgütün şifreli haberleşme ağı "ByLock" kullandığı öne sürülen 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılığın talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Bayburt, Ankara, Ağrı, Eskişehir ve Kayseri'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda Bayburt'ta 4, diğer illerde ise birer kişi olmak üzere 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'nde 4 gözaltı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, örgütü şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen 9 eski TÜBİTAK çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda şüphelilerden 4'ü gözaltına alındı.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Bayburt #fetö #pyd #gözaltı
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