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6 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bölücü terör örgütüden kaçan bir, Şırnak'ın Silopi ilçesinde de Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

6 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bölücü terör örgütüden kaçan bir, Şırnak'ın Silopi ilçesinde de Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığınca dünkü yurt içi olaylara ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Buna göre, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bölücü terör örgütünden kaçan bir, Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Van'ın Gürpınar ilçesinde devam eden operasyonda tespit edilen bir mağara içinde bir kilogram amonyum nitrat, bir güneş paneli, bir akü, üç Kürtçe İncil, iki Hristiyanlıkla ilgili kitap ve 100 kilogram gıda maddesi ele geçirildi.

Bingöl merkezde güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen arazi aramasında toprağa gömülü bir, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde ise iki el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.

Ağrı'nın Tutak ilçesinde, güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen arazi aramasında tespit edilen bir sığınak içerisinde iki Kalaşnikof piyade tüfeği ile 42 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ele geçirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #mardin #Kızıltepe #terör #örgüt #şırnak #silopi
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