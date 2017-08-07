Bilecik'te, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescil edilen yaklaşık 600 yıllık tarihi konakta tek başına yaşayan 86 yaşındaki Ocaktan, 40 yıldır çöp bile atmadığı konağı adeta müzeye çevirdi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescil edilen 150 konaktan birinde kalan 86 yaşındaki Nezihe Ocaktan, adeta bir müzeyi andıran ata mirası evde 40 yıldır yalnız yaşıyor.



Osmaneli'nin Sığırlık Mahallesi'nde 1878 yılında çıkan bir yangında zarar gören konak, hem yaşamaya hem de ipek böcekçiliğine uygun olması dolayısıyla Nezihe Ocaktan'ın dedesi Mümtaz Çavuş tarafından 1881'de tekrar yaptırıldı.







Yüksek tavanlı, serin ve havadar olması nedeniyle ipek böcekçiliği faaliyetleri sürdürülen evde, o dönemlerde 3 aile birlikte hayatını sürdürdü. Aile üyelerinin vefat etmesinin ardından eşini de kaybeden Nezihe Ocaktan, o gün bugündür bir çöp bile atmadığı konağı adeta müzeye çevirdi.

O günden bu yana tarihi evde yalnız yaşadığını dile getiren Ocaktan, "Evi hiç dağıtmadım. Sabah kalkıyorum tek tek hepsini temizliyorum. Çok ziyaretçim geliyor. Yıllar önce bu evde kadınlar toplanır, tef çalar, müzik eşliğinde eğlenirdik. Sokakta oturamam, gezemem. Ev işini çok seviyorum, tek tek toplarım. Her eşyanın yeri bellidir. Aileden öyle alıştık. Hiçbir yere gitmem, bu konağı çok seviyorum." dedi.







"Dedem zamanında buraya Rumlar gelir yemek yermiş"



Ocaktan, evde tarihi eser niteliğinde kılıç, yağdanlık, ayna, radyo, televizyon, tabak ve kazan gibi birçok eşya bulunduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"1962'de belediye yıkım kararı almış. O zamanlar cahildik, durumu düzeltmek için camları tamir ettirdik, büyüttük. Sonra çok pişman olduk. Dedem zamanında buraya Rumlar gelir yemek yermiş. Onların bıraktığı 100 yıllık tabaklar halen duruyor. 400 yıllık kazanlar, etrafı cevizden yapılmış 500 yıllık aynalar var. Koltuklarımı bile değiştirmedim. Evlendiğim koltuk ve sehpalar hala duruyor. Ben burada mutluyum."







Belediye Başkanı sık sık ziyaret ediyor



Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ise sık sık ziyaretine gittiği Ocaktan'ın ailesinin ilçenin en eski ve saygıdeğer ailelerinden olduğunu söyledi.

Ocaktan, tarihi konağın Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescil edildiğini aktardı.