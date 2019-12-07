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7 IŞİD üyesi Ankara'da gözaltına alındı

Suriye ve Irak'taki çatışma bölgeleriyle irtibatı belirlenerek gözaltı kararı verilen IŞİD üyesi 12 yabancı uyrukludan 7'si Ankara'da yakalandı.

YURT 05.12.2019, 13:30
7 IŞİD üyesi Ankara'da gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, il genelinde terör örgütü IŞİD 'e yönelik çalışma başlatıldı.

Çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları iddiasıyla gözaltı kararı verilen 12 yabancı uyruklu zanlıdan 7'si düzenlenen operasyonla yakalandı. 

Zanlılardan 5'inin Irak ve 2'sinin Suriye uyruklu olduğu öğrenildi.

Sağlık kontrolünün ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

#suriye #ışid #ankara
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