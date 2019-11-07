7 magandaya hapis cezası istendi

D-100 karayolunu cehenneme çeviren 7 kişilik maganda grubu için iddaname hazırlandı. Magandalar için 5 yıla kadar hapis cezası istendi.



İstanbul Sefaköy'de 15 Eylül'de 7 kişi trafiği durdurarak tabancalarla havaya ateş etmişti.



Düğün konvoyundakiler hakkında iddianamede hazırlandı.



İddianamede, kamera görüntülerine göre 2 kişinin kurusıkı tabancayla havaya ateş açtıkları, 5 kişinin dörtlüleri yakıp araçlarının hızlarını düşürerek trafiği yavaşlattıkları ve durma noktasına getirdikleri belirtildi. Meşale yakıldığı ve araçlarından abartılı egzoz sesi çıkardıklarının duyulduğu da ifade edildi.



Havaya ateş açan 2 kişi hakkında 3 yıla, trafiği durduran 5 kişi hakkında da 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

ulusal.com.tr