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7 magandaya hapis cezası istendi

Kural tanımadılar ve D-100 karayolunu cehenneme çevirdiler. 7 kişilik maganda grubu için iddianame düzenlendi. Havaya ateş açan ve trafiği durduran kişiler için 5 yıla kadar hapis istendi.

YURT 04.11.2019, 15:00
7 magandaya hapis cezası istendi

D-100 karayolunu cehenneme çeviren 7 kişilik maganda grubu için iddaname hazırlandı. Magandalar için 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul Sefaköy'de 15 Eylül'de 7 kişi trafiği durdurarak tabancalarla havaya ateş etmişti.

Düğün konvoyundakiler hakkında iddianamede hazırlandı.

İddianamede, kamera görüntülerine göre 2 kişinin kurusıkı tabancayla havaya ateş açtıkları, 5 kişinin dörtlüleri yakıp araçlarının hızlarını düşürerek trafiği yavaşlattıkları ve durma noktasına getirdikleri belirtildi. Meşale yakıldığı ve araçlarından abartılı egzoz sesi çıkardıklarının duyulduğu da ifade edildi.

Havaya ateş açan 2 kişi hakkında 3 yıla, trafiği durduran 5 kişi hakkında da 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

ulusal.com.tr

#d100 karayolu #istanbul #maganda
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