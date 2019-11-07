7 magandaya hapis cezası istendi
Kural tanımadılar ve D-100 karayolunu cehenneme çevirdiler. 7 kişilik maganda grubu için iddianame düzenlendi. Havaya ateş açan ve trafiği durduran kişiler için 5 yıla kadar hapis istendi.
YURT 04.11.2019, 15:00
D-100 karayolunu cehenneme çeviren 7 kişilik maganda grubu için iddaname hazırlandı. Magandalar için 5 yıla kadar hapis cezası istendi.
İstanbul Sefaköy'de 15 Eylül'de 7 kişi trafiği durdurarak tabancalarla havaya ateş etmişti.
Düğün konvoyundakiler hakkında iddianamede hazırlandı.
İddianamede, kamera görüntülerine göre 2 kişinin kurusıkı tabancayla havaya ateş açtıkları, 5 kişinin dörtlüleri yakıp araçlarının hızlarını düşürerek trafiği yavaşlattıkları ve durma noktasına getirdikleri belirtildi. Meşale yakıldığı ve araçlarından abartılı egzoz sesi çıkardıklarının duyulduğu da ifade edildi.
Havaya ateş açan 2 kişi hakkında 3 yıla, trafiği durduran 5 kişi hakkında da 5 yıla kadar hapis cezası istendi.
ulusal.com.tr
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